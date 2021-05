Ich wollte meiner Mutter einfach mal DANKE sagen, nach all den Jahren. Sie hat sich so rührend um meinen Sohn gekümmert, als ich damals viel unterwegs war. Mittlerweile ist er ja schon 17. Sie war wie eine zweite Mutter für ihn. Und es war einfach an der Zeit, meiner Mutter mal zu danken und ein persönliches Lied zu widmen.