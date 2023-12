Darauf seien wirklich nur Lieder, die sie auch zur Weihnachtszeit sehr gerne höre. "Das sind alles persönliche Lieblingslieder. Natürlich gibt es zwei, drei Songs, die mir besonders am Herzen liegen, wie zum Beispiel ‚Weihnachten in Familie‘ von Frank Schöbel“, betont sie. Frank sei ein Freund der Familie, mit dem sie als Kind oft die Weihnachtszeit verbracht hätte „und deshalb sind das so Lieder, die mir besonders am Herzen liegen" erzählt die 48-jährige.