Dennis werde von nun an für die Bühnenshow zuständig sein, seine Feuerprobe bei der Schlagerparty in Leonberg habe der "Neue" bereits bestanden, so Team5ünf. Dennis "Dnice" Somuha ist professioneller Tänzer, Choreograf und Model. Dennis tanzte bereits in Shows internationaler Stars wie Beyonce, Sarah Connor und Kylie Minoque. Bereits im Herbst 2022 gab es einen Wechsel in der Band. Sven Light verließ die Band, für ihn kam der Sänger Daniel Johnson, der bereits solo einige Popschlager veröffentlicht hat. Auch Johnson ist Tänzer und Choreograf.

Jay Khan (l.) und Marc Terenzi gründeten Team5ünf. Bildrechte: IMAGO / Frank Sorge

Die Idee für die Band hatte das ehemalige Mitglied der Band US5, Jay Khan, nachdem er Eloy de Jongs Boyzone-Cover "Egal, was andere sagen" gehört hatte. Gemeinsam mit Marc Terenzi (Gitarrist und Sänger bei Natural 1999 bis 2004) gründete er im Frühjahr 2021 Team5ünf. Die Band covert Boyband-Klassiker in deutscher Sprache. Am 19. März 2021 erschien die Debüt-Single "Komm zurück zu mir", eine deutschsprachige Version des Take That-Songs "Back for Good". Das Debütalbum "Einmal Boyband und Zurück" von Team 5ünf erschien am 3. September 2021 und konnte sich auf Platz 20 der deutschen Albumcharts platzieren.