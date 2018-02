Für viele Schlagerfans ist das Schlagerfestival in Klaffenbach bereits zur Tradition geworden. Kein Wunder, denn mittlerweile hat es sich zu einer Show der Superlative entwickelt, die man nicht verpassen will. So wurde die fünfte Ausgabe im vorigen Jahr von fünf öffentlich-rechtlichen Sendern zeitgleich übertragen. Moderiert wird das Schlagerfestival bereits zum dritten Mal von Florian Silbereisen. Zum ersten Mal allerdings gibt es in diesem Jahr einen Newcomer-Wettbewerb. Newcomer, Amateure und Profis können sich bis zum 1.04.2018 (Infos auf schlager-des-sommers.de) bewerben. Der Sieger tritt als Opener vor dem TV-Open Air auf. Welche Schlagerstars in diesem Jahr das Schloss bei Chemnitz rocken, wird noch nicht verraten. Fest steht nur, dass es wieder eine Riesenparty wird.