Patricia Kelly: "Heute können wir keine Party feiern" Nach Todesfall im Publikum: The Kelly Family bricht Weihnachtskonzert ab

Nach nur zwei Minuten brach die Kelly Family ihre Christmas-Show am 2. Dezember in Halle/Westfalen ab. Wie das "Westfalen-Blatt" berichtet, ist ein Fan der Band in der Halle kollabiert und trotz sofortiger notärztlicher Behandlung verstorben.