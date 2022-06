Ein Kleidungsstück von Thomas Anders ist ein Andenken, das bei vielen Fans des Schlagerstars sicherlich einen Ehrenplatz in der Vitrine bekommen würde. Dass der Sänger selbst eine ganz besondere Rarität aus dem Besitz eines internationalen Superstars sein Eigentum nennt, erzählte er nun in einem Interview in der Sendung "Unterbergs Universum".