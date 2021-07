Auf seiner Instagram-Seite teilte der Sänger von Hits wie "Sie sagte doch sie liebt mich" und "Sie hat es wieder getan" mehrere Bilder von der Insel Ibiza in Spanien. Was erst wie ein harmloser Post bei gutem Wetter aussieht, wendet sich auf den späteren Bildern zu einem Horroszenario - Thomas Anders' Auto steht am Straßenrand, brennt lichterloh. Die Feuerwehr kommt und löscht das Fahrzeug. Es hilft alles nichts - der große Geländewagen brennt komplett aus bis nur noch qualmende Überreste an der Seite der Straße zu sehen sind.