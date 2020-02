Thomas Anders mit seiner Frau Claudia beim BAMBI 2019 Bildrechte: imago images/Future Image

Das ist für Thomas Anders ganz bestimmt das wichtigste Geburtstagsgeschenk in diesem Jahr. Am 1. März wird er 57 und einen Tag später startet seine neue Kochshow. In dieser wird natürlich gekocht, aber vor allem auch geplaudert. Thomas begrüßt in seiner Landhausküche prominente Gäste. Angesagt haben sich unter anderem Isabel Varell, Comedian Matze Knop und Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich. Gekocht werden die Lieblingsrezepte der Gäste und die des Sängers selbst. Dabei sollen die Gerichte so sein, dass die Zuschauer sie zu Hause in 45 Minuten nachkochen können. Dass man gerade Thomas Anders an den Herd lässt, hat einen guten Grund. Thomas ist nicht nur ein leidenschaftlicher Koch, er hat auch bereits ein Kochbuch veröffentlicht.