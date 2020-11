Diese Stars haben sich für den Song im Studio eingefunden: Thomas Anders, Ross Antony, Anna-Carina Woitschack, Eloy de Jong, Giovanni Zarrella, LaFee, Vincent Gross und Oli.P . Produziert wurde der Song von Starproduzent Christian Geller , der schon öfter ein gutes Händchen in Sachen Schlager beweisen konnte. Schließlich war er auch an den jüngsten Erfolgen von Thomas Anders und Giovanni Zarrella beteiligt. Nun will er mit diesen beiden und sechs weiteren Schlagergrößen einen Weihnachtshit landen. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Nicht nur, weil sich namenhafte Schlagerstars dafür zusammengefunden haben, sondern auch, weil dieses schwierige Jahr wie gemacht ist für eine Hymne des Zusammenhaltes.

Der Weihnachtshit scheint ganz bewusst angelehnt zu sein an einen Weihnachtsklassiker, der vor 35 Jahren zum Welthit wurde. 1985 versammelten sich viele Weltstars, darunter Tina Turner, Lionel Richie und Michael Jackson, unter dem Projektnamen "U.S.A. for Africa". Gemeinsamen sangen sie "We are the world". Nun gibt es ein deutsches Schlagerpendant dazu. Am 6. November ist "Hand in Hand" erschienen.