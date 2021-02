Spende für Kinderschutzbund Thomas Anders engagiert sich für bedürftige Kinder - gerade jetzt!

Kinder leiden in der Zeit der Corona-Pandemie sehr am fehlenden Kontakt zu anderen Kindern, bedürftige Kinder können am Homeschooling nicht teilnehmen, weil sie keinen geeigneten Computer besitzen. Thomas Anders hat mit einem Koblenzer Unternehmen Geld für den ansässigen Kinderschutzbund gespendet, damit es den sowieso benachteiligten Kindern nicht noch schlechter geht.