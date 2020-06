Die gemeinsame Geschichte von Florian Silbereisen und Thomas Anders begann 2018 beim SCHLAGERBOOOM . Dort sangen sie zusammen ihren Titel "Sie sagte doch, sie liebt mich" und der wurde ganz schnell zum Hit. Ihre Duett-Premiere wurde bisher schon über 15 Millionen Mal bei Youtube angeschaut. Was für ein Erfolg!

Auf der Bühne ein unschlagbares Duo: Thomas Anders und Florian Silbereisen. Bildrechte: imago images / Eibner

Als Vorbote des Albums erschien schon im Mai ihr drittes Duett "Versuch's noch mal mit mir". Damit werden sie am 6. Juni bei der SCHLAGERLOVESTORY.2020 auch ihre TV-Premiere feiern.



Neben den drei schon bekannten Songs, gibt es 14 neue Titel der beiden Schlagerstars. Auf ingesamt 17 Songs bilden Thomas Anders und Florian Silbereisen das komplette Schlagerspektrum ab.



Dass sie partytauglichen Schlagersound drauf haben, haben die beiden schon bewiesen, doch auf dem Album finden sich auch ruhige Stücke. So blicken sie zum Beispiel in der Ballade "Rücksicht" auf eine gescheiterte Liebe zurück. Insgesamt überwiegen jedoch die schnellen Titel, die sich perfekt für einen Discofox auf der Tanzfläche eignen.