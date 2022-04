Dass Florian Silbereisen und Thomas Anders ein ungewöhnliches aber erfolgreiches Duo sind, ist spätestens seit ihrem gemeinsamen Erfolgsalbum kein Geheimnis mehr - und dennoch ist diese Ankündigung eine große Überraschung. Pop- und Schlagerlegende Thomas Anders wird in der ersten Live-Show der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) als Gastjuror auftreten und damit an der Seite von Juror und Schlagerstar Florian Silbereisen Platz nehmen. Wie der Sender RTL mitteilte, wird Thomas Anders die Jury am Samstag (16. April) unterstützen. "Ich hoffe natürlich, dass ich den zehn Finalisten meine Erfahrung weitergeben kann", sagte der 59-Jährige.