Dass Thomas Anders und Florian Silbereisen irgendwann mal zum neuen Schlager-Super-Duo werden hätte vor einigen Jahren wohl noch niemand vermutet und doch ist es in diesem Jahr so gekommen.

Florian Silbereisen konnte sich in seiner Karriere schon zwei Mal über eine Goldene Henne freuen. Allerdings bekam er die Trophäen noch nicht für seine Musik, sondern für seine Moderationen. 2004 noch in der Kategorie Fernsehen und 2017 dann noch einmal in der Kategorie Entertainment. Für Thomas Anders hingegen wäre ein Gewinn der Goldenen Henne eine Premiere . Sein Trophäen-Schrank dürfte zu Hause zwar gut gefüllt sein, eine Goldene Henne hat er jedoch weder solo noch mit Modern Talking gewinnen können.

Trotz aller Erfolge in diesem Jahr wird die Goldene Henne sicherlich kein Selbstläufer. Denn auch die anderen Nominierten in der Kategorie Musik können sich sehen lassen. Mit Howard Carpendale und Ben Zucker sind weitere Schlagerstars nominiert. Aber auch die beiden Singer-Songwriterinnen Lotte und Lea können sich Hoffnungen auf eine Goldene Henne 2020 machen.

Wer am Ende die Trophäe in der Kategorie Musik bekommt, werden wir am 30. Oktober erfahren. Dann wird der Publikumspreis in Leipzig verliehen.