In seiner Video-Botschaft ging Florian Silbereisen dann auch indirekt auf seine aktuelle TV-Pause ein: "Ich lass dir jetzt aber erstmal ein bisschen deinen Freiraum, damit du dich ein bisschen erholen kannst von mir", sagte er mit einem Lächeln an Thomas Anders gerichtet. Er kündigte jedoch ein "baldiges Wiedersehen" beim Schlagerbooom Open Air in Kitzbühel an. Damit steht also auch schon der erste Stargast fest, der bei der Schlagersause am 21. Juni (live im Ersten und in der ARD Mediathek) auf der Bühne stehen wird.