"Wir tun es nochmal" - endlich traten Thomas Anders und Florian Silbereisen wieder mit einem neuen Titel auf - und dieser klingt ja verheißungsvoll. Die Fans der beiden würden sich jedenfalls riesig freuen, wenn es bald wieder ein neues Album des Erfolgsduos geben würde. Beim SCHLAGERBOOOM am 23. Oktober 2021 in der Dortmunder Westfalenhalle feierte das Publikum den neuen Song begeistert. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um Thomas Anders nach der Bedeutung des Titels zu fragen, kurz und knapp: Wird es ein neues Album geben?

Also, es sind schon Songs geschrieben, soviel kann ich schon verraten. Wir müssen jetzt einfach gucken, wie wir es zeitlich hinkriegen. Du kannst Dir ja vorstellen, dass meine Zeit ganz ganz eng ist, da ganz viele Shows nachgeholt werden müssen und über Florian müssen wir gar nicht reden mit seinen ganzen Sendungen und Drehs - es ist unglaublich. Aber wir werden versuchen, da etwas hinzukriegen. Dieses Jahr auf gar keinen Fall.

Cover: Das Album | Thomas Anders und Florian Silbereisen. Bildrechte: Telamo

Die gemeinsame Geschichte von Florian Silbereisen und Thomas Anders begann 2018 beim SCHLAGERBOOOM. Dort sangen sie zusammen ihren Titel "Sie sagte doch, sie liebt mich" und der wurde ganz schnell zum Hit. Die Zugabe gab es dann ein Jahr später. Beim SCHLAGERBOOOM 2019 begeisterten sie die Zuschauer mit ihrem zweiten Streich "Sie hat es wieder getan". Es folgte die Ankündigung eines ganzen Duett-Albums mit 17 Titeln. Im Juni 2020 erschien "Das Album" in den Plattenläden und bereits eine Woche später war das gemeinsame Werk auf Platz eins der deutschen Albumcharts gelandet, später auch in Österreich und der Schweiz.



Im Herbst 2020 erhielten Thomas Anders und Florian Silbereisen mit ihrem Duettalbum die Goldene Henne in der Kategorie "Musik.