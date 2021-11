Thomas Anders ist wohl einer der erfahrensten Entertainer Deutschlands und hat schon unzählige Auftritte auf Live-Bühnen und in Fernsehshows absolviert. Am Rande des "SCHLAGERBOOOM" hat "Meine Schlagerwelt" den Sänger interviewt und ihn zu seiner Teilnahme an The Masked Singer befragt. Schließlich wissen die wenigsten, was bei einer solchen Show von den teilnehmenden Promis verlangt wird. Schwierig scheint es vor allem zu sein, nicht erkannt zu werden.

Nun kann sich ja niemand so richtig vorstellen, wie es sich anfühlt, in einem so aufwendig gearbeiteten Kostüm zu stecken. Das Kostüm von Thomas Anders, die Schildkröte, wog immerhin zehn Kilogramm und wurde in 400 Arbeitsstunden angefertigt. Besonders aufwendig war u.a. der Piraten-Dreads-Look, für den 160 Dreads per Hand gefilzt wurden. Wie fühlt man sich nun in einem solchen Kostüm und vor allem, was rät Thomas Anders gegenwärtigen Kandidaten?