Zusammen mit Sterne-Koch Thomas Anders macht jetzt Kochkurse

Mit seiner Aussage übertreibt Thomas Anders keineswegs. Harald Wohlfahrt gehört tatsächlich zu den besten Köchen der Welt und man kann ihn guten Gewissens als besten Koch Deutschlands bezeichnen. Der 65-Jährige betrieb nämlich von 1993 bis 2017 das Restaurant Schwarzwaldstube, welches in dieser Zeit ununterbrochen mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Von ihm kann also auch ein leidenschaftlicher Hobbykoch wie Thomas Anders noch einiges lernen.



Dennoch hat der Sänger durchaus eine Expertise auf dem Gebiet. Neben der Musik ist das Kochen wohl Thomas Anders' zweite große Leidenschaft. So hat er bereits vor einigen Jahren ein eigenes Kochbuch herausgebracht - Titel: "Modern Cooking", angelehnt an seine ehemalige Band "Modern Talking". Er hält außerdem seit 2002 den offiziellen Weltrekord im Eischnee schlagen. Aufgestellt hat er den Rekord in einer TV-Show, wo er Eiweiß innerhalb von 47 Sekunden in Eischnee verwandelte. Eine eigene Kochshow moderierte der 58-Jährige mit "Koch mal ANDERS" übrigens ebenfalls schon.