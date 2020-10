Und genau an diesem Erfolg will Thomas Anders 2021 auch weiterarbeiten - und er hat eine handfeste Überraschung im Gepäck: Anfang des Jahres wird nach langer Zeit wieder ein englischsprachiges Album von ihm herauskommen. Aber keine Sorge: Thoma Anders wird dem deutschen Schlager nicht abtrünnig. Für seine Fans in Deutschland hat er gleich noch ein zweites Album in der Planung, wie er exklusiv im Interview mit Meine Schlagerwelt verriet:

Wir werden jetzt auf jeden Fall die nächsten Sendungen noch zusammen machen und mit Sicherheit Anfang des Jahres noch die Schlagerchampions und die Hüttenparty, die auch noch kommt. Und dann wissen wir einfach noch nicht. Es war nie so angelegt, dass wir sagen, wir sind jetzt das neue Duo für alle Zeiten. Ich glaube, nach dem Erfolg braucht man auch mal ein bisschen Zeit, dass man sich zurückhält. Florian hat mit seinen Sendungen genügend zu tun. Und ich weiß es nicht, vielleicht kommt ja was von Klubbb3 und mein deutschsprachiges Solo-Album ist auch in der Pipeline. Ich hab keine Ahnung, ob wir uns dann irgendwann nochmal treffen zu einer Neuauflage von Thomas Anders und Florian Silbereisen.

Man kann sich also auf neue Musik von Thomas Anders in gleich zwei Sprachen freuen. Man darf aber auch hoffen, dass Thomas Anders und Florian Silbereisen vielleicht noch einmal zu einem gemeinsamen musikalischen Schlag ausholen werden - ausgeschlossen ist nichts. Dass die beiden gemeinsam durch dick und dünn gehen, bewiesen sie übrigens unlängst in der Sendung "Klein gegen groß". Dort kündigten sie außerdem auch an, dass sie bei "Silbereisen gratuliert: Das große Schlagerjubiläum!" am 24. Oktober um 20:15 Uhr im Ersten gemeinsam auf der Bühne stehen werden. Wir freuen uns auf eine tolle Show und auf ein spannendes Schlagerjahr 2021 mit Thomas Anders.