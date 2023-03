Ich war mit 30 Personen, Familie, die engsten Freunde, der engste Kreis, da war ich essen. Es war ein Mittwoch, es ging also nicht bis in die Puppen, aber es war sehr lecker.

Die Liebe zu schicken Autos ist geblieben: Thomas Anders und seine Frau Claudia in einem Oldtimer. Bildrechte: dpa

Auf Barbara Schönebergers Frage, ob sich Thomas Anders je hätte vorstellen können, dass sein Leben einmal so verlaufen würde, wie es gelaufen ist, sagte der 60-Jährige: "Das, was ich erlebt habe oder erleben darf, das ist ja jenseits der Vorstellungskraft. In der Schule hatte ich den großen Wunsch, einmal in den Charts zu sein, einmal in den Top 100, einmal vielleicht eine goldene Schallplatte zu bekommen und vielleicht einmal einen Jaguar mein Eigen zu nennen."



Allein als Teil des Duos "Modern Talking" an der Seite von Dieter Bohlen verkaufte Thomas Anders 125 Millionen Tonträger und gehört zu den erfolgreichsten Sängern Deutschlands. Für sein künstlerisches Schaffen erhielt er über 420 Gold-und Platin-Schallplatten bzw. CDs und zahlreiche Auszeichnungen.

(Quelle: thomas-anders.de)