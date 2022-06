Die Erfolgsgeschichte von Thomas Anders und Florian Silbereisen geht wohl weiter. Das hat Thomas Anders in einem kürzlich veröffentlichten Interview verraten. Zu Gast in der Talkshow "Unterbergs Universum" des Senders Oldenburg eins, antwortete er auf die Frage von Moderator Andreas Unterberg, wann es neue Musik des Duos geben wird:

Freuten sich 2020 über Platz 1 in den Album-Charts. Bildrechte: 221 Music / Telamo

Zuletzt war Thomas Anders festes Tour-Mitglied beim "Schlagerfest XXL". In den kommenden Monaten wird er vor allem auf internationalen Bühnen zu sehen sein. Eine Amerika-Tour ist in Planung und wird den Sänger für acht Shows unter anderem nach Boston, New York und Los Angeles führen.



Die gemeinsame Geschichte von Florian Silbereisen und Thomas Anders begann 2018 beim SCHLAGERBOOOM. Dort sangen sie zusammen ihren Titel "Sie sagte doch, sie liebt mich" und der wurde ganz schnell zum Hit. Die Zugabe folgte dann ein Jahr später. Beim SCHLAGERBOOOM 2019 begeisterten sie die Zuschauer mit ihrem zweiten Streich "Sie hat es wieder getan". Es folgte die Ankündigung eines ganzen Duett-Albums mit 17 Titeln. Im Juni 2020 erschien "Das Album" in den Plattenläden und bereits eine Woche später war das gemeinsame Werk auf Platz eins der deutschen Albumcharts gelandet, später auch in Österreich und der Schweiz. Im Herbst 2020 erhielten Thomas Anders und Florian Silbereisen dafür die Goldene Henne in der Kategorie "Musik".