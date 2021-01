Am Freitagabend war Premiere: "Musik für Sie" mit Uta Bresan ging erstmals im neuen Jahr auf Sendung. An ihrer Seite war "Meine Schlagerwelt"-Reporter Peter Heller und zusammen gingen die beiden noch in eine Verlängerung. Nach der Live-Sendung ging es auf Facebook mit einer Fragerunde weiter - zu Gast: Thomas Anders. Und der überraschte mit einer interessanten Ankündigung.