Thomas Anders singt, seitdem er drei Jahre alt ist. Wie er in seinem Podcast "Modern Talking - Einfach Anders" erzählt, absolvierte er bereits als Acht- und Neunjähiger in eineinhalb Jahren 150 Auftritte in einem Tanzrestaurant in Nachmittags-Vorstellungen. Er hatte eigenes Geld, er hatte Erfolg und er arbeitete hart für seinen Traum, Sänger zu werden. Tägliches Üben für eineinhalb bis zwei Stunden waren für den heranwachsenden Thomas normal. Doch auch er musste Rückschläge verkraften.

Ich war in der Abiturklasse und dann hat ein Lehrer im Unterricht gefragt, wie so die Lebensträume sind. Ich habe gesagt: 'Ich werde Künstler und Sänger'. Der Lehrer brach schallend in Lachen aus und meinte, ich soll ruhig weiterträumen.

Dieter Bohlen und Thomas Anders posen mit schicken Autos. Bildrechte: imago images / teutopress

Das Schlimmste für ihn sei gewesen, dass der Lehrer ihn vor der ganzen Klasse ausgelacht habe. Das sei demütigend gewesen und er habe sich gefragt, was das überhaupt für ein Pädagoge sei.

Doch drei Jahre später kam dann für Thomas Anders die Gelegenheit, diesem Lehrer zu zeigen, dass es sich zumindest finanziell gelohnt hatte, weiter zu träumen. "Ich fuhr mit meinem 500er Mercedes am Schulhof vorbei und just jener Lehrer kam heraus. Ich drosselte meine Geschwindigkeit, trat auf die Bremse, betätigte meinen automatischen Scheibenheber, sah ihn an und sagte: 'Ach, sie arbeiten immer noch hier.'" Er wisse, das klänge total doof und kindisch, aber es sei genau das, was man in Filmen beobachte, dieses: "Ich habe mich jetzt gerächt".