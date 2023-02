Modern Talking im Jahre 1985 Bildrechte: imago images / teutopress

Der Erfolg kam schon früh: Mit sechs Jahren stand Anders nach eigenen Angaben bereits zum ersten Mal auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Vor fast vier Jahrzehnten wurde er dann gemeinsam mit Dieter Bohlen als Modern Talking weltberühmt. Ihr Song "You're My Heart, You're My Soul" schoss in vielen Ländern auf Platz eins der Verkaufscharts. Mit dem heutigen DSDS-Juror Dieter Bohlen hat Thomas Anders nach eigenen Worten heute "keine Berührungspunkte" mehr, wie er der Deutschen Presse-Agentur im Interview erzählt. Damals sei es aber einfach "the perfect match" gewesen.