Der 55-jährige Anders sprüht vor Energie. Neben der intensiven Arbeit am neuen Album steht er derzeit auch als Moderator vor der Kamera. In der ZDF-Show "Du ahnst es nicht!" nimmt der Schlagersänger seine Gäste mit auf eine Reise in die Vergangenheit. In der Sendung sollen sie mehr darüber erfahren, woher sie stammen und was ihre Vorfahren durchlebt haben, von Kriegen bis Auswanderungen. Namenkundler Professor Jürgen Udolph erläutert den Gästen außerdem, welche Bedeutung ihre Familiennamen haben und warum sie so heißen, wie sie heißen. Geplant sind fünf Folgen, die im Herbst jeweils am Sonntagmittag zu sehen sein werden.