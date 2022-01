Angeblicher Livestream Thomas Anders warnt vor Fake-Konzert

Die Ankündigung sieht täuschend echt aus. Angeblich soll es am 12. Februar ein Livestream-Konzert von und mit Thomas Anders geben. Der Haken an der Sache: Der Sänger selbst weiß davon gar nichts. Am Dienstagvormittag wird Thomas Anders von Fans auf eine Veranstaltung aufmerksam gemacht, die von einer Facebook-Seite namens "Virtual Concerts" geplant wird, doch das ist ein Fake.