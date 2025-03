Wie er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur verriet, brachte ihn seine Bekanntheit und sein Künstlername in Berlin in die Bredouille:

Ich war in Berlin im KaDeWe und wollte etwas kaufen und habe meine Kreditkarte, auf der mein bürgerlicher Name steht, hingelegt. Und die Kassiererin nahm die Karte und sagte: 'Einen Moment, bitte' und ging um die Ecke hinter eine Wand. Und da hörte ich, wie sie sagte: 'Ich habe hier ein Riesen-Problem. Hier steht der Thomas Anders mit einer geklauten Kreditkarte. Was mache ich jetzt?'.

Offensichtlich konnte Thomas Anders die unangenehme Situation relativ schnell aufklären und schlussendlich mit seiner Kreditkarte bezahlen. Normalerweise seien die beiden Namen kein Problem in seinem Alltag, so Anders. In seinem Wohnort Koblenz melde er sich überall mit seinem Künstlernamen, der einzige Ort, an dem er mit seinem bürgerlichen Namen unterschreibe, sei das Finanzamt, so Anders weiter: