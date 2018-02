Seine bekanntesten Hits veröffentlichte er in den 70er-Jahren. Mit humorvollen Songs wie "Lass doch bloß den Schlankheitstee im Schrank", "Ich koche für mein Leben gern" oder "Hallo Fräulein Sonnenschein" feierte er große Erfolge. Im Laufe seiner Karriere sang Lück Hunderte Songs, war auf Festivals, im Rundfunk und Fernsehen der DDR präsent und spielte in DEFA-Filmen mit.



Der Fall der Mauer 1989 beendete seine erfolgreiche Karriere. Der Künstler musste im vereinten Deutschland einen neuen Platz für sich zu finden. Zunächst organisierte er hauptberuflich Flohmärkte - bis er gemeinsam mit seinem Kollegen Andreas Holm einen Neuanfang und die Rückkehr zur Musik wagte. Holm und Lück sind seit ihrer Jugend befreundet und waren bereits in den 70er-Jahren als Duo in der DDR unterwegs. Ende der 90er-Jahre wagten sie ihr Comeback - seitdem sind "Holm und Lück" wieder präsent. An die Erfolge ihrer Solo-Karrieren konnten sie bislang nicht anknüpfen, Spaß auf der Bühne zu stehen haben sie dennoch.