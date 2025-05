Schlagersänger Tim Peters hat die Augen seiner beiden "Girls aus dem Pott" zum Strahlen gebracht: Der 34-Jährige ermöglichte seiner Mutter und Großmutter, ihn bei seinem Auftritt bei der Schlagernacht in Dortmund zu begleiten – sowohl vor als auch während der Show. In einem Instagram-Post teilte der Musiker mehrere Bilder und Videos, mit denen er auch seine Follower an dem kleinen Familienausflug teilhaben ließ.