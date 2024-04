Mit dem Hit "Du hast die Haare schön" startete Tim Toupet im Jahr 2005 auf den Partybühnen richtig durch, der Song hielt sich vier Wochen in den deutschen Charts. Seitdem landeten drei weitere Titel des Musikers in den deutschen Hitlisten: "Ich bin ein Döner", "Allee Allee" und mit "… so ein schöner Tag (Fliegerlied)" erreichte der Künstler sogar Platinstatus. Neben der Musik und als Friseurmeister, ist Tim Toupet als Unternehmer erfolgreich und trat in diversen Reality-Show-Formaten auf.