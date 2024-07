Bildrechte: IMAGO / Lindenthaler

Tina York hatte 2018 im "Dschungelcamp" unter anderem von ihrer Magersucht und der Hilfe durch ihre Schwester Mary Roos berichtet. Zwölf Jahre lang, so Tina York in der Reality-Show, habe sie an Magersucht gelitten. Sie habe damals knapp 40 Kilogramm gewogen. Aus der Krankheit habe ihr eine neue Liebe und ihre Schwester Mary Roos geholfen. Wie sie das getan hat, darüber hat Mary Roos in der Zeitschrift "Greta" gesprochen.