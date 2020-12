Dominika Gottová schreibt über das Privatleben ihres Vaters. Bildrechte: imago images/CTK Photo

Bisher war nur bekannt, dass Karel Gott Vater von vier Töchtern war. Mit seiner Frau Ivana hatte er die heute vierzehnjährige Charlotte Ella und die zwölfjährige Nelli Sofie. Aus früheren Beziehungen stammen die 33-jährige Lucie und die 47-jährige Dominika.



Die älteste Tochter des weltberühmten Sängers, Dominika Gottová, hat jetzt ein Buch über ihren Vater veröffentlicht. In "Meine letzten Jahre mit Karel" plaudert sie auch über das Privatleben von Karel Gott. Eine These bewegt die Gemüter ganz besonders. Dominika Gottová schreibt, dass ihr Vater einen unehelichen Sohn habe. Neben seiner Frau Ivana (44) soll der Star lange Jahre eine Geliebte, die 54-jährige Alice Kovacsova gehabt haben. Mit ihr habe er auch einen Sohn, den heute 11-jährigen Hugo. Karel Gott habe sich mit Alice auch in der Öffentlichkeit gezeigt, so auch 2011 bei einem Konzert des tschechischen Sängers Vojtech Dyk im Klub "Lucerna" in Prag.