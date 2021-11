Gabriel Kelly startet als Rapper durch. Bildrechte: dpa

Lillian "Lilly" Kelly ist aber nicht der erste Kelly-Spross aus der dritten Kelly-Generation, den es auf die Bühne zieht. Auch Patricias jüngster Sohn Iggi ist schon musikalisch aktiv. 2017 nahm er als 13-Jähriger an der Casting-Show "The Voice Kids" teil. Dort sang er nicht etwa Kelly-Songs, sondern coverte Klassiker der Popmusik. Zwar war für ihn damals schon in der zweiten Phase der Show Schluss, dennoch ließ ihn die Musik nicht los. Heute ist Iggi Kelly 18 Jahre alt und macht seine eigene Popmusik.



Auch Angelo Kellys Kinder haben das musikalische Gen der Kelly Family geerbt. Als Familienband "Angelo Kelly & Family" veröffentlichen sie Alben, gehen auf Tour und gewannen 2018 sogar die "Goldene Henne". Angelos ältester Sohn Gabriel geht musikalisch bereits eigene Wege, jedoch in einem anderen Genre als Vater Angelo und seine Tanten und Onkel. Er startete in diesem Jahr seine Karriere als Rapper.