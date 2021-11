Annalena Keiler ist die Tochter von Roland Kaiser (bürgerlicher Name: Ronald Keiler) und seiner Ehefrau Sylvia. Das Paar hat neben der 22-jährigen Annalena noch den gemeinsamen Sohn Jan (25).



Ein Kamerateam hat Annalena jetzt für die MDR-Dokumentation "Legenden - Die Roland Kaiser Story" befragt. Und das, was die junge Frau über ihr Verhältnis zu ihrem Vater sagt, das wünscht sich ganz bestimmt so mancher Vater.