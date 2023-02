Was für eine Karriere dieser Mann hingelegt hat: Tom Astor sang gemeinsam mit dem 2003 verstorbenen Superstar Johnny Cash und war einer der wenigen deutschen Künstler, welchen die Ehre zuteil wurde, in der Grand Ole Opry, der ältesten Radioshow der USA, zu spielen. Die Countrylegende aus dem Sauerland wurde mit mehreren Goldenen Schallplatten ausgezeichnet, in seiner glanzvollen Karriere nahm er (bisher) unglaubliche 40 Alben auf.

Doppelt Grund zu feiern

Am 27. Februar begeht der Mann mit dem Cowboyhut nun seinen 80. Geburtstag. Ein runder Geburtstag - man sollte meinen, Grund genug zum Feiern. Doch Tom Astor hat in diesem Jahr gleich noch einen weiteren Grund zum Anstoßen: Im Sommer steht auch noch sein 60-jähriges Bühnenjubiläum an. Große Partys sind allerdings gar nicht so sein Ding, wie er dem Weser-Kurier mal erzählte:

Je größer die Party, umso weniger hat man selbst davon. Tom Astor Weser-Kurier

Livemusik machen möchte Astor dagegen unbedingt auch in diesem Jahr. Er wird seine Fans mit einigen Konzerten begeistern - vor allem in Thüringen.

Vom Schlagersänger zum Countrystar

Tom Astor bei euem Auftritt in der Sendung "Immer wieder Sonntags" Bildrechte: IMAGO Bevor Astor seine Fans mit seinen Country-Hymnen wie "Take it easy - Nimm's leicht" oder "Ich bin kein Dichter, kein Poet" begeisterte, bewegte sich der Musiker in einem anderen Musikgenre - dem Schlager! Und auch hier feierte der Sänger, dessen Karriere bei einem Talentwettbewerb in Köln ihren Anfang nahm, schon früh Erfolge: Mit dem Song "Komm, komm, komm, Mädchen meiner Träume" - einer deutschen Version des Neil-Diamond-Hits "Song Sung Blue" - wusste er in den 70er-Jahren zu begeistern.

In den 80er-Jahren kam Astor dann zu seiner Leidenschaft, dem Country. Dieser ist er bis heute treu geblieben und gilt als Brückenbauer zwischen Deutschland und den USA. Mit seiner Tochter gründete Astor 2016 die Tom-Astor-Musikschule und kümmert sich so jetzt schon mal um den deutschen Country-Nachwuchs.