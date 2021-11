Toni Kraus 2016, in diesem Jahr erschien sein ersten Album. Bildrechte: IMAGO

"Ich bin in einer Generation groß geworden, wir waren vielleicht die erste Generation überhaupt, die Sexualität an allen Ecken und Kanten mitbekommt. Wir haben ja mit unserem Handy ständig Zugang", so Toni Kraus weiter. Deshalb möchte er mit seiner Offenheit vielleicht auch für andere eine Tür aufmachen und gerade jungen Leuten sagen, dass das gar nicht so cool und so normal ist, wie es dargestellt wird.

Er sei in dieser Phase Christ geworden und habe sich im letzten Jahr auch taufen lassen. Er finde, dass es zwar irgendwie schön ist, in einer sehr freien Gesellschaft zu leben.Trotzdem glaube er, dass Liebe und das, was zwei Menschen miteinander teilen, etwas sehr Besonderes ist und dass das gar nicht so cool sei, das mit jedem zu teilen.