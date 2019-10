Tony Christie startet große Abschiedstournee

Seit September zu haben: Das neue Album von Tony Christie. Bildrechte: Wrasse Rec (Harmonia Mundi)

Selbstverständlich werde er auf der Abschiedstournee durch Deutschland auch seine größten Hits wie "I Did What I Did For Maria" und "Las Vegas" präsentieren. "Ich liebe es, in Deutschland aufzutreten", sagte der Schlagersänger, der mehr als zehn Millionen Alben verkauft hat. "Hier habe ich meine treuesten Fans." Nach dem Tournee-Start am 28. Oktober 2019 in Leipzig tritt er bis zum 17. November in acht weiteren Städten auf.