Tony Christie bei einem Auftritt (undatierte Aufnahme). Bildrechte: dpa

Am 25. April feiert der englische Sänger seinen 80. Geburtstag. Seinen Durchbruch feierte der in South Yorkshire geborene Anthony Fitzgerald (bürgerlicher Name) 1971 mit dem Titel "(Is This the Way To) Amarillo?". Nach seinem Erscheinen kam der Song in Großbritannien auf Rang 17 der Hitparade. In Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Schweden und Spanien erreichte die Single den ersten Platz der Charts und wurde im September 1972 mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet.