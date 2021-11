Tony Marshall (Schöne Maid) lässt sich nicht unterkriegen. Vor kurzem war der 83-Jährige an Corona erkrankt und musste sogar auf der Intensivstation künstlich beatmet werden. Doch der Sänger ist inzwischen wieder zu Hause. Nun möchte er vor allem eines, sich bedanken.

Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken für die zahlreichen Genesungswünsche und ich muss euch sagen, das hat mir sehr sehr geholfen.

Eine entsprechende Videobotschaft mit diesem herzlichen Dankeschön wird in der MDR-Gruß-Sendung "Musik für Sie" am 26.11. ausgestrahlt. Die Wünsche seiner Fans, seine Familie und die Musik, das hilft Tony Marshall immer wieder, gesundheitliche Beschwerden und Krankheiten zu überwinden oder auszuhalten. Der Sänger ist Diabetiker und seit einem Schlaganfall und Nierenversagen im Jahr 2019 Dialyse-Patient. In der Videobotschaft sagte er weiter: "Gäb es die Musik nicht, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch hier sitzen könnte."