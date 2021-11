Gabriele und Tony bei seinem 82. Geburtstag Anfang 2020. Bildrechte: dpa

Tony Marshall wurde Mitte Oktober trotz doppelter Impfung mit Corona-Symptomen in ein Krankenhaus eingeliefert. Er wurde zwischenzeitlich auf der Intensivstation behandelt und sogar künstlich beatmet - sein Zustand war kritisch. Nun ist der Schlagersänger aus dem Krankenhaus entlassen worden und wieder zu Hause. Wie und wo er sich angesteckt hat, wisse er nach wie vor nicht. Auch seine Frau Gabriele hatte sich infiziert, konnte aufgrund eines milden Verlaufes jedoch in häuslicher Quarantäne verbleiben.



Tony Marshall ist Diabetiker und seit einem Schlaganfall und Nierenversagen im Jahr 2019 Dialyse-Patient. Durch diese Vorerkrankungen gehört er zur Risikogruppe. Angst hatte er in den vergangenen tagen dennoch nicht.