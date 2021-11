Helene Fischer und Tony Marshall 2014 gemeinsam auf der Bühne. Bildrechte: imago/STAR-MEDIA

Er habe sie daher nicht als Schlagersängerin gesehen, sondern aufgrund ihrer Vielseitigkeit als Musical-Talent, so Marshall. Der Sänger äußerte sich Ende letzter Woche in Baden-Baden dazu, weil es eine Aussage der 37-Jährigen über ihn in ihrer Show "Helene Fischer - Ein Abend im Rausch" gibt. Helene Fischer äußert in der Fernsehproduktion, dass einmal ein bekannter Entertainer zu ihr gesagt habe, sie solle "die Finger von dieser Branche" lassen. Auf Nachfrage verriet sie: "Tony Marshall. An dieser Stelle einen lieben Gruß".



Tony Marshall hatte in den letzten Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Doch der "Gute-Laune-Macher" der Nation und Interpret von "Schöne Maid" hat weder seinen Humor verloren, noch seine Freude am Singen. Immer wieder kehrt er auf die Bühne zurück. Ob in der Reha-Klinik nach seinem Schlaganfall oder in Begleitung seiner beiden Söhne. Zuletzt machten sich seine Fans Sorgen, da Tony trotz zweifacher Corona-Schutzimpfung an COVID-19 erkrankte und sogar auf der Intensiv-Station künstlich beatmet werden musste.

Helene Fischer hat gerade einen fulminanten Neustart hingelegt. Nachdem sich die Sängerin für eine geraume Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, ist sie wieder da: Mit ihrem neuem Album "Rausch", einer Tournee 2023 und einer überraschenden Neuigkeit.