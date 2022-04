Es klingt wie ein böser Aprilscherz: Tony Marshall (84) ist aufgrund eines positiven Corona-Tests schon wieder in häuslicher Isolation. Im Rahmen des für Freitag angekündigten Konzerts "Lieder seines Lebens" wurden alle Mitwirkenden im Vorfeld regelmäßig getestet. Dabei kam die Infektion bei Schlagersänger Tony Marshall ans Licht. Krankheitssymptome habe er keine, erfuhr "Meine Schlagerwelt" vom Management. Tony Marshall ist dreifach geimpft und sogar genesen .

Pascal, Tony und Marc Marhshall haben sich auf den Konzertabend gefreut. Bildrechte: TELAMO

Der mit Vorfreude erwartete Konzertabend im Theater Baden-Baden soll am 6. Mai nachgeholt werden, teilte das Management mit. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Das bereits für den 21. Mai 2022 terminierte zweite Konzert werde planmäßig stattfinden. In einer Stellungnahme in den sozialen Netzwerken meldete sich Sohn Marc Marshall zu Wort: "Wir tragen's mit Fassung und Humor."