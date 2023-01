Sein Leben lang hat er gesungen. Schon als Baby soll er so laut geschrien haben, dass seine Karriere als Sänger quasi vorprogrammiert war. So erzählt es Tony Marshall vor einiger Zeit, lachend, freundlich und wie immer voller Lebensfreude. Nach einigen gesundheitlichen Turbulenzen und einer Notoperation im Mai vergangenen Jahres ist es zuletzt still um Tony Marshall geworden. Am 3. Februar wird der "Stimmungsmacher der Nation" 85 Jahre alt und feiert im engsten Familienkreis.