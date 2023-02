2021 war es endlich soweit: Tony Marshall konnte seine "Tony-Marshall-Galerie" in Räumen des Hotels "Mönchhof" in Gaggenau bei Rastatt eröffnen. Ermöglicht hatte das der Hotel-Besitzer, ein alter Freund des Sängers. Anlässlich der Eröffnung sagte Tony damals der Deutschen Presse-Agentur:

Es ist eine Hommage an meine Kollegen, von denen viele schon nicht mehr leben. Aber an mich soll man sich damit auch erinnern!

Tony Marshall und Roberto Blanco waren gute Freunde. Bildrechte: imago images/VISTAPRESS

Die Bilder, Andenken und Erinnerungsstücke sind auf einer Fläche von 300 Quadtratmetern in einer Art Blockhütte zu betrachten. Fotos zeigen Tony mit Kollegen wie Karel Gott, Peter Alexander oder Roberto Blanco. An "Tony's Narrenbaum" hängen Medaillen von Narrenzünften oder Vereinen. Einen Ehrenplatz hat die Ehrenbürgerurkunde seiner Geburtsstadt Baden-Baden.



Bereits vor der "Tony-Marshall-Galerie" in Gaggenau hatte der Sänger seine Erinnerungen und Trophäen in einem Restaurant in seiner Heimatstadt Baden-Baden ausgestellt. Leider musste das kleine Museum geräumt werden, da der Mietvertrag nicht verlängert worden war.