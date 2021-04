Tony Marshall erleichtert nach Corona-Impfung

Allerdings war der Impfstoff Anfang des Jahres noch so knapp, dass sich die Impfung bei ihm, wie bei vielen anderen Menschen, verzögerte. Nun hatte Marshall gegenüber t-online gute Nachrichten:

Tony Marshall hofft, dass durch die Impfkampagne in Deutschland auch ein Stück Normalität wiedererlangt werden kann - gerade, was die Kulturbetriebe angeht. Durch die Coronakrise mussten und müssen immer wieder Konzerte und Veranstaltungen verschoben oder abgesagt werden. Marshall, der auch gemeinsam mit seinen Söhnen Pascal und Marc auf der Bühne steht, freut sich auf die Zeit nach Corona, denn die Musik bedeutet ihm so viel.