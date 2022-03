Meine Schlagerwelt: Tony, wie geht es dir aktuell?

Tony Marshall: Mir geht es eigentlich immer gut. Auch wenn man es mir manchmal nicht ansieht. Wenn man mir ins Gesicht schaut, sieht man, ich lache gern, ich lache oft und hab schon so viel gelacht im Leben. Das werde ich beibehalten. Das ist die beste Medizin.

Meine Schlagerwelt: Wie hast du das letzte Jahr erlebt?

Meine Schlagerwelt: Was hat das mir dir gemacht?

Tony Marshall: Mit solchen Dingen muss man fertig werden. Ich habe schon oft ähnliche Dinge erleben müssen im Leben. Das ist das Buch, dass das Leben schreibt. Ich bin stolze 84, habe wunderbare Kinder und drei Urenkel an der Zahl. Das sind Dinge, die mich stolz machen. Ich werde nicht krank und traurig, weil ich älter werde. Man muss dankbar sein, wenn man alt werden darf. Das ist bei mir das Wichtigste überhaupt: solange hier zu bleiben, wie es nur geht. Ich habe schon so viele Krankheiten gehabt und habe alles wieder weggesteckt.

Meine Schlagerwelt: Du planst sogar neue Projekte?

Bildrechte: imago images/HOFER Tony Marshall: Ja, es gibt ein Projekt mit meinen beiden Söhnen – father and sons. Da ist Premiere am 1. April in Baden-Baden, meiner Heimatstadt. Die ist auch schon ausverkauft. Wir drei werden uns da dem Publikum vorstellen mit einer ganz anderen Art von Musik, als man von mir gewohnt ist. Vor allem Klassik, klassische Chansons und gute deutsche Schlager. Das macht glücklich, das ist unvorstellbar. Ich fühle mich da wie ein kleiner Junge. Und wenn man mir das wegnehmen würde, wäre es auch wie bei einem kleinen Jungen. Man nimmt mir das Spielzeug weg.

Meine Schlagerwelt: Aber da ist ja nicht nur ein Konzert. Es erscheint auch eine neue Single.

Tony Marshall: Ja, die heißt auch father and sons. Beim Videodreh hatte ich Gänsehaut. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man in meinem Alter noch Gänsehaut bekommt, wenn zwei Menschen um mich herum sind, die ich ja kenne. Jede Begegnung mit einem meiner Kinder ist für mich eine wunderbare Angelegenheit.

Meine Schlagerwelt: Wie ist denn das Verhältnis zu deinen Söhnen aktuell?

Tony Marshall und seine Frau Gabriele. Bildrechte: dpa Tony Marshall: In erster Linie respektvoll. Die Söhne haben vor ihrem Vater Respekt und ich vor meinen Söhnen. Aber das gilt für die ganze Familie. Ich habe die beste Frau geheiratet. Das war auch ein Glückstreffer. Am 2. Juni feiern wir das so seltene Fest der Diamantenen Hochzeit. Wir sind dann 60 Jahre verheiratet plus 3 Jahre Verlobung. Das soll mir mal einer nachmachen. Aber das habe ich alles meiner Frau zu verdanken, denn ich habe schon ein wildes Leben geführt.

Meine Schlagerwelt: Was meinst du mit "wildes Leben"?

Tony Marshall: Auf der ganzen Welt war ich unterwegs auf Tour. Japan, Kanada, USA. Ich habe 1972 in Las Vegas gesungen. Ich habe alles erlebt. Habe wunderbare Freunde und diese Erinnerungen kann man mir nicht mehr nehmen. Ich bin hochsensibel auf der einen Seite und auf der anderen Seite Realist. Egal, was als nächstes passiert, wir können nicht eingreifen.

Meine Schlagerwelt: Was heißt das konkret? Wie blickst du nach vorn, wie blickst du in die nächsten Jahre?

Wilde Zeiten: Tony Marshall, Jack White Horst Nußbaum und Jürgen Marcus in den 70ern. Bildrechte: imago images/Kicker Tony Marshall: Ich setze mir keine Ziele. Bei mir gibt’s auch keine Schranken. Ich gehe so lange geradeaus, bis ich umfalle. Mein Wunsch ist: auf der Bühne soll es passieren und nicht im Krankenbett. Aber hoffentlich haben wir noch ein bisschen Zeit. Bislang komme ich dem Jahrgang meiner Mama immer näher, sie wurde 92. Da bleiben mir noch 8 Jahre. Man muss immer das Beste draus machen. Ich hatte Zeit genug, um den Aufenthalt auf dieser Erde zu genießen.

Meine Schlagerwelt: Wie schaffst du es denn, so optimistisch und fit zu bleiben?

Tony Marshall: Man muss sich morgens sagen, wenn man die Augen aufschlägt: Ich lebe noch! Das ist doch das größte Erlebnis. Dann muss man den Tag genießen und nett sein zu seinen Mitmenschen. Wovor soll sich Tony fürchten? Wichtig ist, dass der Kopf funktioniert. Ich löse heute noch die härtesten Kreuzworträtsel. Ich kenne mich aus in der Geschichte. Das ist ein Glücksgefühl.

Meine Schlagerwelt: Gibt es Dinge in deinem Leben, die du heute anders machen würdest?