Schlagersänger Tony Marshall ("Schöne Maid") geht es so wie vielen älteren Menschen in Deutschland. Obwohl er über 80 und dazu noch Dialyse-Patient ist, wartet er noch immer auf seine Impfung gegen das Corona-Virus. Der Bild-Zeitung sagte er, dass er seit Wochen versuche, eine Impfung zu bekommen, jedoch vertröstet werde. Er sei schon total verzweifelt. Er wolle keinen Promi-Bonus, sondern das, was ihm zustehe.

Zuständig für Tony Marshal l ist das Impfzentrum in Baden-Baden. t-online hat in dem Zentrum nachgefragt, warum Tony Marshall noch keine Klarheit darüber habe, wann er geimpft wird.

Tony Marshall (r.) mit seinen Söhnen Pascal (M.) und Marc (l.) Bildrechte: imago images/HOFER

Etwa 5.500 Menschen im Alter von über 80 Jahren stünden in der Stadt in Baden-Württemberg auf der Impfliste ganz oben. Erst an einem Wochenende habe man dieses Jahr im Kreis-Impfzentrum 507 Menschen den Biontech-Impfstoff verabreichen können, das war am 22. und am 23. Januar. Die nächsten Impftermine würden nun vergeben. Doch bei gleichbleibendem Tempo müsse sich auch Tony Marshall womöglich noch Wochen gedulden. Nur an den Wochenenden werde gepikst, zu wenig Impfstoff sei vorhanden, um für die Bevölkerung auch Termine unter der Woche anzubieten.