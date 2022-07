Tony Marshall und die Bühne. Der studierte Opernsänger kann ohne den Gesang und das Publikum einfach nicht froh sein. Erst Ende Mai musste der 84-Jährige notoperiert werden, ein geplanter Auftritt gemeinsam mit seinen Söhnen ausfallen. Und nun "sitzt" er bereits wieder auf der Bühne. Seinen ersten Auftritt nach der kürzlichen Operation meisterte der "Schöne Maid"-Interpret gerade in einem Schwarzwälder Hotel. Wie das Haus auf seiner Instagram-Seite mitteilte, sang Tony Marshall den Titel "Die Hände zum Himmel" von den Kolibris.

Erst im März 2022 war Tony Marshall zu Gast in der MDR-Sendung "MDR um 4". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es ist nicht das erste Mal, dass der Vollblutmusiker nach einer Erkrankung erstaunlich schnell wieder auf die Bühne zurückkehrt. Erst im Januar 2022 war er als Überraschungsgast während der letzten Eisshow der Saison im Europapark aufgetreten und hatte den Titel "Der letzte Traum" gesungen. Vier Monate vorher war Tony Marshall schwer an Corona erkrankt und musste im Oktober 2021 intensiv behandelt und künstlich beatmet werden. Auch nach seinem Schlaganfall und Nierenversagen 2019 zeigte Tony Marshall, dass er trotz schwerer gesundheitlicher Probleme die Freude am Singen nicht verloren hat. Noch in der Reha trat er bereits wieder auf.