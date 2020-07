Tony Marshall beim Auftritt mit seinen Söhnen Pascal (vorn) und Marc. Bildrechte: imago images/HOFER

Schlagersänger Tony Marshall geht es gesundheitlich nicht gut. Anfang vorigen Jahres erlitt er einen Schlaganfall und Nierenversagen, lag tagelang im Koma. Auch jetzt muss er mehrmals in der Woche an die Dialyse. Der einst vor Energie strotzende Entertainer soll mehr als 40 Kilogramm Gewicht verloren haben. Mittlerweile ist er so schwach, dass ihn beim Gehen jemand stützen muss. Trotz allem hat er seinen Optimismus nicht verloren, trotz allem hat er noch Träume. In einem Interview mit der Zeitschrift "Das Neue Blatt" sagte er, er würde so gern noch einmal um die Welt reisen und auf große Tournee gehen.