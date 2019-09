Schon Anfang Juli zeigte sich Tony Marshall nach seiner Krankheit erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Doch erst jetzt wird bekannt wie schlimm es zu Beginn des Jahres wirklich um ihn stand.

Ich bin bei meinem Hausarzt in Baden-Baden auf dem Weg zur Toilette plötzlich zusammengebrochen und verlor das Bewusstsein. Er hat mich sofort ins Krankenhaus eingewiesen.

Tagelang habe er im Koma gelegen, sagte der Sänger in einem Interview mit der "BILD"-Zeitung . Als er wieder aufwachte habe man ihm gesagt, dass er einen Schlaganfall und Nierenversagen hatte. Monatelang zog sich Tony Marshall deshalb aus der Öffentlichkeit zurück. Anfang Juli, kurz nach dem Tod seines alten Weggefährten Costa Cordalis , zeigte er sich bei einem Pressetermin erstmals wieder vor Kameras: "Ich war mit einem Bein schon überm Jordan. Die ganze Familie war da und hat sich verabschiedet schon", sagte der 81-Jährige damals.

Trotz der schweren Zeit kann Tony aber nicht ans Aufhören denken. Das bewies er dem Bericht zufolge am Sonntag in seiner Reha-Klinik im Kurort Dobel in Baden-Württemberg. Dort soll er vor 250 Gästen einen 70-minütigen Auftritt hingelegt haben. Zwar absolvierte er den Auftritt im Sitzen, dennoch kann er völlig zurecht über sich selbst sagen: "Ich war schon immer ein Steh-Auf-Männchen."