Tony Marshall hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er nicht nur als Sänger eine wirkliche Frohnatur ist. Trotz vieler gesundheitlicher Probleme hat sich der Interpret von "Schöne Maid" den Lebensmut nicht nehmen lassen. Immer wieder ist er, so schnell es ging, auf die Bühne zurückgekehrt. Jetzt musste erneut ein Konzert mit seinen Söhnen Marc und Pascal ausfallen. Der Grund: Der 84-Jährige musste notoperiert werden.

Tony Marshall mit seiner Ehefrau Gabriele. Bildrechte: dpa

Um welche Operation es sich handelte, darüber äußert sich Marc Marshall auf seinem Instagram-Account nicht. Dabei hatten sich die beiden Söhne der Schlagerlegende, Pascal und Marc, schon so auf den gemeinsamen Abend mit ihrem "Papa" gefreut. Auf Instagram schreibt Marc: "Wir werden unseren Papa am 21. Mai wieder [...] auf einer musikalischen Reise durch sein Leben begleiten. Die Premiere am 6. Mai war für alle auf und hinter Bühne sowie im Zuschauersaal ein historischer Abend. Mitzuerleben wie ein Gigant des Showbusiness im Alter von 84 Jahren und einiger gesundheitlicher "Baustellen" seine Gauklernatur in den Dienst der Musik und seines Publikums stellt, war ein Geschenk."